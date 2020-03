Il Coronavirus ferma anche l'arte: annullata l'apertura straordinaria di "Infinitum" a Mondovì

Il Coronavirus mette i bastoni fra le ruote anche all'arte: ne sa qualcosa "Infinitum", l'iniziativa made in Mondovì che ha per protagonista la chiesa della Missione, situata in piazza Maggiore.

Utilizziamo il condizionale perché l'evento speciale è stato cancellato, come scrivono gli organizzatori: "A seguito della comunicazione del Consiglio dei Ministri al fine di contrastare e contenere il diffondersi del Covid-19, in via precauzionale, l'apertura straordinaria di 'Infinitum' dell'8 marzo 2020 è annullata. Ci scusiamo per il disagio".