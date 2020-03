Iniziati i corsi nelle classi virtuali: gli istituti della Granda sperimentano la didattica a distanza

Non solo compiti ed esercitazioni caricati sui registri elettronici o mandati via whatsapp, ma vere e proprie piattaforme per ricreare delle classi virtuali, che consentano anche l'interazione tra gli studenti e con l'insegnante.

Con quella entrante, in Piemonte salgono a tre le settimane di stop delle scuole. Un tempo che manda in tilt la programmazione, i compiti e le interrogazioni. Un caos, al quale al momento non c'è alternativa. Sempre, poi, che si ritorni davvero a scuola a metà marzo.

Diversi istituti della Granda, superiori ma anche alcune scuole primarie e secondarie di primo grado, si sono già attivati o si stanno attivando per partire da lunedì prossimo.

Il Miur ha predisposto una piattaforma per supportare le scuole https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html

Si può scegliere tra Google Suite for education, Microsoft Office 365 Education A1, accedere ai materiali multimediali, dalla Treccani alla Rai.

Suggerimenti e indicazioni abbondano. E' un'occasione anche per sperimentare questa didattica che consente a docenti e allievi di continuare il programma scolastico in una classe virtuale e nonostante manchi un luogo fisico in cui ritrovarsi.