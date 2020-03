Mondovì: il museo della ceramica riapre al pubblico (con alcuni accorgimenti)

I locali sono dunque nuovamente accessibili, con alcuni accorgimenti per tutti gli utenti, riportati sulla pagina Facebook del museo: "In ottemperanza alle raccomandazioni delle autorità competenti in materia sanitaria, si pregano i visitatori di tenersi a una distanza di circa un metro da altri visitatori. Si invita inoltre l'utenza di evitare di dare la mano o abbracciarsi nei saluti e assembramenti di grandi numeri. I visitatori anziani sono tenuti a prestare particolare attenzione".



"Una volta di più - prosegue il post -, un museo aperto è un luogo dove la collettività si ritrova e riflette, e in questo momento riflettere sulla collettività vuol dire, anche, essere responsabili per sé e per gli altri".



Gli orari e i giorni di visita al museo della ceramica di Mondovì restano invariati.