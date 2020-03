Pre-triage per accedere agli ospedali della provincia di Cuneo: una tutela soprattutto per il personale sanitario

Ieri l'annuncio, a livello regionale, della sospensione non solo degli interventi chirurgici non urgenti, ma anche di tutte le visite ambulatoriali e prestazioni diagnostiche differibili.

Garantite solo le prestazioni urgenti (contrassegnate dalla classe U) e quelle brevi (B).

Chiunque acceda ai locali dell'ospedale viene sottoposto ad un controllo preliminare, in particolare alla misurazione della temperatura.

La misura è finalizzata a contenere la diffusione del Coronavirus e a tutelare soprattutto il personale medico e sanitario, per evitare ciò che è successo in diversi ospedali della regione, da Tortona a Biella fino al caso di stamattina, alle Molinette, con l'ipotesi di contagio per il personale, costretto ad andare in isolamento, e la chiusura momentanea del reparto.

In questa fase è un rischio assolutamente da scongiurare.

Anche l'accesso alle camere mortuarie è contingentato. Si accede poche persone alla volta.