In osservanza del nuovo Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri (4 marzo 2020) sull’emergenza da COVID-19, gli spettacoli previsti presso il Teatro Politeama Boglione di Bra fino al 3 aprile 2020 sono temporaneamente sospesi. Il Teatro sta collaborando con le Compagnie per riprogrammare gli appuntamenti in altre date.



La biglietteria è temporaneamente chiusa.



Maggiori informazioni chiamando l’Ufficio turismo e cultura al numero 0172.430185.