Statale 20 del Colle di Tenda bloccata al km 104+400, a duecento metri circa dal primo tornante in salita verso il tunnel. Il tir occupa entrambe le carreggiate.

A causa del blocco è quindi interedetto anche il transito della galleria.

Sono in arrivo i vigili del fuoco di Cuneo e ci sarà bisogno della gru per il recupero del mezzo, in modo che la strada possa essere riaperta alla circolazione.