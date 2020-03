Al Museo Diocesano di Cuneo apre la mostra fotografica "Re-velation" (VIDEO)

Una mostra che ripercorre la tradizione del “velo” nella cultura, nella storia, nelle religioni e nelle società di tutto il mondo. “Re-velation” è il nuovo percorso fotografico allestito al Museo Diocesano di Cuneo composto da una serie di 20 ritratti della fotografa e artista Carla Iacono. L’arrivo di questa importante mostra nelle sale del Museo di via Contrada Mondovì è frutto della collaborazione con la rete dell’Associazione Musei Ecclesiastici Italiani (molti dei quali hanno già ospitato “Re-velation”) e con la galleria VisionQuesT 4rosso di Clelia Belgrado.

Le opere entrano in rapporto con le collezioni e gli spazi storici della Confraternita dei Santi Giacomo e Sebastiano, instaurando un legame di rimandi tra passato e presente, tra cultura e religione. I ritratti – attraverso un’accurata messa in scena - declinano in molteplici forme il tema del velo, richiamandone l’utilizzo all’interno del mondo islamico, ebraico, cristiano, orientale ed europeo. Il visitatore scoprirà differenze e affinità, suggestioni o espliciti richiami alla ritrattistica più conosciuta declinati con delicatezza e attenzione.La mostra sarà visitabile fino al 5 aprile durante gli orari di apertura del Museo Diocesano venerdì dalle 15 alle 91, sabato e domenica dalle 10 alle 19.

Per maggiori informazioni: www.museodiocesanocuneo.it