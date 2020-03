Bra: confermate, con le nuove modalità, le prenotazioni alla colonia di Laiguelia

Sono state confermate le prenotazioni per la Colonia Marina di Bra a Laigueglia nella giornata di sabato 7 marzo 2020.

In rispetto alle restrizioni imposte dal decreto del governo del 4 marzo 2020 vengono attuate le seguenti modalità. In accordo con l'amministrazione comunale braidese, la consegna avverrà secondo l’orario di arrivo dei biglietti per poter passare il proprio turno di prenotazione a partire dalle ore 7.00 sul piazzale dell’Arpino. Sul biglietto è indicato il numero di arrivo e l’appuntamento orario per la propria prenotazione. All’interno dell’Arpino non vi si può sostare e vi si accede esclusivamente per la propria prenotazione e all’ora concordata. L’attesa può essere effettuata all’esterno o a casa propria.

L'accesso alle prenotazioni inizierà alle ore 8:30 fino alle ore 16. Stessa modalità per mercoledì 11 con orario 16:30-18:30. Da giovedì 12 marzo saranno possibili prenotazioni telefoniche sulle restanti disponibilità nella fascia oraria compresa tra le ore 9 e le ore 12, dal lunedì al venerdì. Analogamente è possibile sondare disponibilità via mail dal giorno giovedì 12 scrivendo a info @casavacanzelaigueglia.com .