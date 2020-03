Roberto Badellino eletto Ispettore Provinciale dei volontari AIB

Mercoledì scorso, a Chiusa di Pesio, nei locali del Parco del Marguareis si è svolta l’elezione del direttivo AIB della provincia di Cuneo.

A seguito della votazione, con maggioranza assoluta, alla massima carica di Ispettore Provinciale, è stato eletto Roberto Badellino della squadra di Bra (già Vice-Ispettore nel precedente mandato) , chiamato a sostituire Ludovico Peirona, il quale, dopo aver ricoperto l’incarico per ben 10 anni lasciando un'impronta speciale per competenza e doti umane, si è congratulato con l’assemblea per la scelta. Con le medesime preferenze è stata eletta come segretaria provinciale la Volontaria Simona Giorello della squadra di Canale.

Il Vice-Ispettore Franco Pastorello è stato riconfermato a larga maggioranza nel suo incarico, mentre, il Comandante di Distaccamento Michele Fortunato è andato ad occupare l’altro posto di Vice-ispettore, lasciato vacante dal neo Ispettore Badellino.

All’evento, molto partecipato, come è nello spirito del corpo, AIB, il cui legame con i suoi rappresentanti ed il territorio su su cui operano è fondamentale, è seguito un momento conviviale in un locale del luogo.