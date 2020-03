Saluzzo, Pia Cappelli Ghigo riconfermata alla presidenza dell’Associazione "Amici del Teatro e della Musica Magda Olivero"

Pia Cappelli Ghigo è stata riconfermata alla presidenza dell’Associazione Amici del Teatro e della Musica “Magda Olivero”. La nomina è avvenuta per acclamazione, da parte del rinnovato direttivo del sodalizio, lunedì 2 marzo alla Scuola Apm.

E’ una presidenza ormai storica che continua da vent’anni nel sodalizio culturale fondato nel 1987 da un gruppo di cittadini con Don Romano Allemano, in omaggio al grande soprano di origini saluzzesi, a cui è intitolato il teatro civico di via Macallè.

“Abbiamo lavorato bene – afferma la presidente- Sono stata sostenuta sempre da un bel direttivo disponibile che ringrazio. Andiamo avanti con serenità, a parte il momento duro per tutti e, confidando nel sostegno nelle Fondazioni bancarie per la nostra programmazione. Purtroppo in questo momento abbiamo dovuto cancellare degli appuntamenti importanti come "La Bohème" al teatro Regio".

Collaboreranno con la presidente, nel consiglio direttivo in carica per due anni: Anna Maria Faloppa, Flavia Felletti, Anna Maria Gavatorta Eandi, Gianni Neberti, Anna Maria Parola, Anna Rosa Toselli e Maria Paola Viano.

La presidente Cappelli Ghigo ed il direttivo saranno affiancati da tre revisori dei conti: Margherita Feyles, Rosella Felletti e Patrizia Frusso Neberti.