Artesina ha salutato a lume di fiaccola Jean François Torelli, lunedì i funerali a Mondovì (FOTO)

Un modo per avvicinarsi al cielo e salutare ancor più da vicino un amico speciale. Sono stati tanti coloro che, nella serata di venerdì 6 marzo 2020, si sono recati ad Artesina, sulla cima della pista Colletto, per prendere parte alla fiaccolata (organizzata dal Soccorso Alpino di Mondovì) in memoria di Jean François Torelli, giovane monregalese deceduto in seguito a un grave incidente d'auto avvenuto sulla strada provinciale 37, nel territorio comunale di Villanova Mondovì.

Un addio a lume di fiaccola, tra quelle montagne che il ragazzo nella sua esistenza ha tanto amato, imparando ad apprezzarle in ogni stagione: Jean era iscritto al CAI e apparteneva al Soccorso Alpino di Mondovì, con cui ogni anno curava l'organizzazione della "Winter Rescue Race".

Improvvisamente, i partecipanti si sono avvicinati e hanno composto una scritta luminosa, formata da quattro lettere: J, E, A, N. Jean. Un momento davvero toccante, nel quale qualcuno ha faticato a trattenere le lacrime.

I funerali si terranno lunedì 9 marzo alle 15 presso il duomo di Mondovì Piazza, al cui interno, alle 20 di domani, domenica 8 marzo, sarà recitato il Santo Rosario. La salma sarà quindi accompagnata al tempio crematorio di Magliano Alpi.

Un lutto che ha segnato profondamente l'intera città, come testimoniano le parole del sindaco, Paolo Adriano: "Una notizia che ha scosso profondamente la nostra comunità, dove tutta la famiglia di Jean François è molto conosciuta e attiva in diversi settori del volontariato, dall'associazionismo al Soccorso Alpino. Esprimo la vicinanza di noi tutti alla mamma, al papà e alle centinaia di amici che ne ricordano il sorriso e l'entusiasmo. Di fronte a questa disgrazia e a una morte che ci sembra così ingiusta, tutta la cittadinanza si unisce silenziosamente al loro dolore".

La madre Sabine e il padre Pierre non chiedono fiori, ma eventuali offerte al Soccorso Alpino Speleologico Piemontese (IBAN: IT36P0342546480000340199694).