Auto abbandonata nelle campagne di Caramagna Piemonte, l'amministrazione: "Presto arriveranno fototrappole mobili"

Ennesimo abbandono di rifiuti sul nelle campagne di Caramagna Piemonte.

A segnalarlo è il vicesindaco Marco Osella: "In strada vicinale di Chea questa volta è stata rinvenuta un’intera automobile, tagliata e abbandonata".



Proprio in questi giorni, l’amministrazione comunale haricevuto l’autorizzazione della Prefettura di Cuneo e dal comitato provinciale di sicurezza l’autorizzazione al posizionamento di tre nuove telecamere (Piazza Boetti, Ampliamento nord del Cimitero e Piazza Umberto ingresso via L.Ornato) ma soprattutto ha avuto il via libera al posizionamento di due fototrappole “mobili” che verranno acquistate e installate in alcune zone dove in questi mesi si sono verificati episodi di abbandono rifiuti nella speranza di registrare chi compie questi gesti illegali e poco rispettosi dell’ambiente.