Un grave incendio ha coinvolto due abitazioni in via Strada San Giacomo a Pocapaglia. Le operazioni di spegnimento sono attualmente in corso.

Sul posto i carabinieri e diverse squadre dei vigili del fuoco da Bra, Alba, Cuneo, Pocapaglia e Sommariva.

L'allarme è scattato nella tarda mattinata di sabato 7 marzo.

Seguiranno aggiornamenti