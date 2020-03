Pian Munè di Paesana: è tornata la neve fresca

Marzo è arrivato portando con sé la sorpresa che tutti stavano aspettando: quasi mezzo metro di neve fresca è tornato ad imbiancare le piste da discesa e gli itinerari per le ciaspole.

E si sa, il mese di marzo è il migliore per godersi la neve, il sole, il relax e le giornate che cominciano ad allungarsi. Pian Munè, famosa per l'ottima esposizione, gode del sole in quota quasi fino a tardi.

Il tramonto in questo mese è un momento da non perdere e lo sa bene Andrea Pons, insegnante di yoga che invita chi ha voglia di un momento speciale a salire con lui sabato 14 marzo in quota con le ciaspole fino al punto panoramico sul Monviso per il “Saluto al Sole” con apericena finale alla baita in quota info e iscrizioni al numero 328.4930973.

Le cene in baita con salita sul gatto delle nevi proseguono ancora per tutto il mese di marzo e per il susseguente mese di aprile.

Aria buona, sole primaverile e la neve ancora in condizioni invernali vi aspettano dunque per le vostre giornate di spensieratezza e di divertimento.

Info e Prenotazioni scrivendo via whatsapp al numero 3286925406.