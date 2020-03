Chiuso fino al 3 aprile il cinema teatro "I Portici" di Fossano

E' il momento più difficile che ci troviamo a vivere umanamente e professionalmente in tutti questi anni ma dobbiamo comunicare la chiusura del cinema fino al 3 aprile prossimo salvo variazioni naturalmente.

Con la massima sincerità non è possibile garantire in ogni momento le prescrizioni del DPCM del 4/3 e sopratutto quella inerente il mantenimento della distanza di sicurezza in tutti i movimenti all'interno della struttura.

Purtroppo non è il caso di prendersi in giro in una situazione così delicata per il nostro paese.

E' stata una scelta molto difficile dettata anche dal fatto che tutte le attività non ordinarie tipo il nostro Cineforum con molti abbonati sarebbero comunque state rinviate.

La capienza delle nostre sale sarebbe scesa con la nuova normativa in maniera tale da non garantire lo svolgimento delle proiezioni.

Siamo dispiaciuti ma in questo momento viene chiesto a tutti di fare la propria parte per salvaguardare la propria e altrui salute.

Torneremo presto con le nostre sale piene di gente contenta! Per ora chiudiamo con infinita tristezza...

Seguiranno aggiornamenti sul sito www.i-portici.net e attraverso i canali social.