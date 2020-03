Coronavirus: a Dronero si attiva il servizio di assistenza scolastica a domicilio per le famiglie con casi di disabilità

"Accogliamo con favore la proposta che in queste ore è stata lanciata dal vicepresidente nazionale di Confapi Sanità Magno Garro di attivare il servizio di assistenza alle autonomie scolastica presso il domicilio di quelle famiglie con bambini affetti da disabilità. Il Comune di Dronero intende attivare tutte quelle azioni a sostegno delle famiglie e delle istituzioni scolastiche". Con queste parole Claudia Ribero, assessore all’Istruzione e alle politiche sociali del Comune di Dronero, annuncia l’attivazione delle nuove misure a sostegno delle famiglie con disabilità del proprio territorio.

"La sospensione dell’attività delle scuole di ogni ordine e grado - prosegue l’assessore - sta comportando in queste settimane rilevanti disagi anche per la cittadinanza di Dronero e con il sindaco Livio Acchiardi siamo in prima linea da settimane per individuare tutte quelle azioni, da aggiornare quotidianamente in relazione ai decreti emanati dal Governo centrale, che possano alleggerire i numerosi problemi che l’emergenza Covid-19 sta creando sul territorio. Siamo vicini alle famiglie e le ringraziamo per come stanno affrontando una situazione di emergenza come quella attuale, così come stanno facendo le direzioni scolastiche e il corpo insegnanti che, in queste condizioni eccezionali, stanno attivando o potenziando modalità di apprendimento a distanza tramite le tecnologie digitali"

"Proprio in merito a questi strumenti multimediali, finché durerà la chiusura delle scuole - aggiunge in conclusione l’assessore Ribero - il supporto delle assistenti alle autonomie dei minori con disabilità ci appare fondamentale, per permettere agli studenti di seguire la didattica e non sentirsi emarginati e anche come sostegno e sollievo alle famiglie. Inoltre, ci appare indispensabile sostenere la categoria professionale degli assistenti/educatori che collaborano con le scuole fornendo un contributo importante per la parità dei diritti degli studenti con disabilità, per fronteggiare l’incertezza lavorativa nella quale stanno vivendo in queste settimane".