Coronavirus: rinviata la Festa delle Leve a Boves e Peveragno

La situazione di difficoltà per la diffusione del virus COVID-19 continua.

Ad oggi il Governo ci ha indicato come data di fine delle misure di prevenzione e mitigazione (no manifestazioni, no eventi, no assembramenti) il giorno 3 aprile.

Come da tradizione, la Festa delle Leve nei due Comuni di Boves e Peveragno si svolge il giorno di Pasquetta, quest'anno il 13 aprile, solo 10 giorni dopo.

Vista la situazione di incertezza, e facendo una previsione realistica, non è improbabile che una serie di misure vengano ancora prorogate nel tempo.

Sentite le associazioni coinvolte nell'organizzazione della Festa delle Leve, le Amministrazioni Comunali di Boves e Peveragno propongono e dispongono di rimandare gli eventi spostandoli al periodo delle rispettive feste patronali.

"Le nuove date verranno individuate prossimamente valutando con attenzione in base al calendario generale delle manifestazioni. Si tratta di un rinvio e non di un annullamento, e lasciamo ai singoli gruppi delle leve le decisioni relative a come gestire le future modalità di iscrizione e versamento , compresa la gestione delle caparre già versate", dichiarano le Amministrazioni Comunali della Città di Boves e del Comune di Peveragno.