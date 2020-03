Emergenza Coronavirus, UnionAlimentari/CONFAPI: “Si rischia la recessione, lo Stato deve assicurare flussi in entrata e tutelare l'export delle merci italiane”

“Se non si assicurano i flussi in entrata e non si tutela l'export dei prodotti alimentari freschi o trasformati italiani si rischia il blocco economico”. Parola di Giuseppe Rossetto, vice-presidente nazionale vicario di UnionAlimentari/CONFAPI, la più grande associazione della piccola e media industria alimentare italiana. Essa associa circa 2.500 aziende industriali ed il relativo CCLN di lavoro si applica a quasi 5.000 aziende industriali italiane per circa 32.000 lavoratori.

“Per quanto lodevole sia il tentativo di Stato e Regioni di aiutare in questo momento il mondo dell'impresa attraverso il 'blocco' delle uscite (mutui, tasse ed imposte...) - spiega Rossetto -, credo sia molto più importante fare di tutto per assicurare il fronte dei flussi in entrata, ricavi e redditività, delle imprese medesime, determinando il loro rallentamento e/o cessazione un forte rischio di 'blocco' di tutta l'economia od inducendola ad una spirale recessiva significativa, a partire dai consumi, dagli effetti devastanti e ad oggi ancora abbastanza imprevedibili, avendo troppo poco tempo per apprestare soluzioni 'diversive', cominciando soprattutto dalle esportazioni in ambito UE ed Extra UE dei prodotti alimentari freschi o trasformati”.



E continua: “La disinformazione o la strumentalizzazione sono inaccettabili, innanzitutto, se prevenienti da quell'Europa oggi più che mai assente, un'accozzaglia di Stati nella quale ciascuno cerca di fare le scarpe all'altro, in barba al rispetto delle regole dei Trattati sulla circolazione libera delle merci e sull'impossibilità di creare strumentali barriere normative o fiscali a suo detrimento, tra l'altro in modo assolutamente miope date le circostanze, potendo queste ritorcersi contro non appena la situazione sanitaria si evolva proprio in modo da coinvolgere anche quegli Stati che le predispongano senza riflettere, e lasciando maturare una valutazione complessivamente negativa circa la bontà delle Istituzioni europee, come se fossero rappresentate da un insieme di burocrati intenzionati unicamente alla perpetuazione del loro potere auoreferenziale e delle rendite di posizione ad esso strettamente collegate”.



UnionAlimentari/CONFAPI, attraverso l'impegno della sua struttura e dei suoi funzionari, ha assunto un'importante iniziativa di sostegno alle imprese.



È stata redatto specifica richiesta al Ministero della Salute e degli Affari Esteri di un pronto intervento per poter chiarire che attualmente non risulta alcuna evidenza scientifica della trasmissione del virus attraverso gli alimenti. Il Ministero ha quindi predisposto una nota rivolta alla Commissione Europea per chiedere un intervento al fine di garantire la libera circolazione delle merci e delle persone su tutto il territorio UE.

Per quanto concerne problematiche UE ed Extra UE, il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale si è attivato a tutela delle imprese, creando un apposito indirizzo mail al quale si potrà, sin da subito, segnalare le difficoltà riscontrate in riferimento a restrizioni alla circolazioni e di discriminazione verso merci italiane in esportazione: coronavirus.merci@esteri.it