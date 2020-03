Rinviati tutti gli incontri sul territorio per parlare di eco-turismo nelle terre del Monviso

In relazione alle precauzioni dovute all'emergenza sanitaria in atto, e in seguito a quanto stabilito dal Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 04/03/2020, è stato deciso di rinviare anche gli incontri programmati per la prossima settimana e organizzati per presentare alle imprese del territorio opportunità, contenuti e percorsi di accompagnamento derivanti dal derivanti dal Piano Integrato Territoriale Terres Monviso.

I quattro appuntamenti in questione, previsti a Caraglio, Dronero, Demonte e Saluzzo, si aggiungono quindi ai due precedenti già rinviati a data da destinarsi la scorsa settimana. Non appena possibile, si daranno informazioni sulle nuove date degli incontri, che verranno fissate quando sarà più chiara la situazione generale.

Ulteriori informazioni possono essere richieste alla segreteria organizzativa, via email a info@ascomsavigliano.it o telefonicamente al numero 0172.241211.

A margine si segnala inoltre che fino a domenica 15 marzo compresa il Museo del Fiume Po a Revello rimarrà chiuso al pubblico. Appena possibile si forniranno aggiornamenti sulla riapertura del Centro Visita di Piazza Denina. Slitta a data da destinarsi la prevista apertura del Centro Visita del Piropo di Martiniana Po che, nel periodo invernale, è chiuso al pubblico.

Il calendario degli incontri

Date da definire

Caraglio, valle Grana: Filatoio Rosso, ia Matteotti, 40

Dronero, valle Maira: Salone Polivalente “Milli Chegai”, via IV Novembre 3

Demonte, valle Stura: Palazzo Municipale (Salone Primo Piano), via Martiri e Caduti 13

Saluzzo, Parco del Monviso, via Griselda 8

Brossasco, valle Varaita: Segnavia Porta di Valle Varaita, via Provinciale

Paesana, valle Po: Unione Montana Comuni del Monviso, via Santa Croce 4