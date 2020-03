Università del Mondolè: corsi e incontri sospesi per emergenza Coronavirus

Il Coronavirus frena gli appuntamenti anche nel Monregalese e non soltanto a Mondovì: è notizia di queste ore la sospensione delle attività dell'Università del Mondolè in programma nei Comuni di Frabosa Soprana, Frabosa Sottana, Pianfei, Roccaforte Mondovì e Villanova Mondovì fino a domenica 15 marzo 2020, in attesa di nuove disposizioni.



"Sarà nostra cura informare corsisti e docenti/relatori del cambio di date e posticipare le singole serate a data da definirsi", spiegano i curatori dell'iniziativa. "Per maggiori informazioni, tutti i cittadini possono contattarci mediante la pagina Facebook uMondolè o attraverso la biblioteca civica di Villanova Mondovì (0174/597535), alla cui referente (e ai volontari) rivolgiamo un sentito ringraziamento per l'enorme contributo dato in questa situazione non semplice".

La biblioteca villanovese è aperta nei giorni feriali dalle 15 alle 18.30, eccezion fatta per il giovedì (orario 9-12). Il sabato, invece, è accessibile dalle 15 alle 18.