La festa della donna tra fiori e buona cucina all’insegna della crème brûlée

Tutti a leccarsi i baffi, nel giorno della festa della donna, con un dolce che parla francese. La crème brûlée, che letteralmente significa crema bruciata, è gialla come la mimosa e prepararla l’8 marzo è quasi un obbligo.

Versate 500 ml di panna in una pentola, aggiungete una stecca di vaniglia tagliata per lungo e fate cuocere. In una terrina sbattete 4 tuorli con 100 g di zucchero e un cucchiaio di liquore all’arancia. Non appena la panna avrà raggiunto il punto di ebollizione, toglietela dal fuoco e unitela poco alla volta, attraverso un colino in modo da filtrare i semini di vaniglia, al composto di uova e zucchero. Mescolate per amalgamare bene gli ingredienti.