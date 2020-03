PSR Piemonte: al via la Misura 3 per il 2020

La partecipazione a regimi di qualità può essere un fattore competitivo estremamente importante, nell’ottica di un’economia sempre più globale.

La Regione Piemonte, con l’obiettivo di valorizzare e rafforzare le produzioni di qualità, pur considerando che l’adesione a tali regimi comporta, generalmente, il rispetto di vincoli ed il sostegno di spese aggiuntive, ha approvato il bando PSR Misura 3, Operazione 3.1.1.

Grazie a questo bando, si apre la possibilità, per le aziende agricole in forma singola o associata, che rispettino il requisito di agricoltore attivo, di presentare domanda volta all’ottenimento di un contributo a copertura delle spese sostenute per l’adesione a tali regimi di qualità.

Le risorse stanziate ammontano a 1,8 milioni di euro.

Il bando prevede la possibilità, per le aziende, a determinate condizioni, di presentare domanda entro il 15 aprile 2020 per l’ottenimento di un contributo, pari al 100% (con dei limiti quantitativi massimi e minimi) delle spese ammissibili sostenute per l’ottenimento della certificazione relativa ad uno dei regimi di qualità tra quelli indicati nel bando, tra cui spiccano, ad esempio, biologico, IGP o DOP.

Dopo la presentazione, le domande verranno ordinate in base a specifica graduatoria, al fine di determinare l’ammissibilità o meno di ciascuna di esse. Seguiranno le fasi istruttorie e, per gli ammessi, di rendicontazione finale. Ulteriori dettagli sono presenti nel testo completo del bando.

Grazie a questo bando, dunque, per le aziende interessate può essere più semplice aderire a regimi di qualità, in quanto, tramite il contributo, di fatto, viene attutito il costo di certificazione.