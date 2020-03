Il cinema tornerà in Granda: c'è il protocollo d'intesa tra Comune di Cuneo e Film Commission Torino Piemonte

Le restrizioni atte a combattere lo sviluppo del Coronavirus sul territorio piemontese e che riguardano le diverse anime della cultura sono particolarmente stringenti, si sa, ma la città di Cuneo (capoluogo di quella che è, attualmente, l'unica provincia della regione priva di casi acclarati di Coronavirus) ha comunque deciso di puntare sulla produzione cinematografica per assicurarsi, in futuro, l'attenzione di possibili interessi turistici.



Nella seduta di fine febbraio della Giunta comunale, infatti, è stato deciso di realizzare un protocollo d'intesa tra il Comune e la Film Commission Torino Piemonte, ente torinese di promozione della produzione audiovisiva e cinematrografica sul territorio regionale.



La richiesta di codificare le modalità di collaborazione futura è arrivata dalla stessa Film Commission, per cui la valorizzazione e la promozione del territorio piemontese sono obiettivi importanti e fondativi.



Il protocollo - che non prevede la destinazione di risorse specifiche - sarà valido fino al 31 dicembre 2023. Dopo la ratifica in Giunta, verrà inviato all'ente torinese.



Dopo le due pellicole girate nel territorio locale - "Tu mi nascondi qualcosa", commedia prodotta nel 2017, e la spy story "Karim" del settembre 2019 - , quindi, ci aspettano nuove incursioni cuneesi della settima arte.