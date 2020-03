Mondovì: la fanfara degli Alpini ha una nuova sede

La fanfara degli Alpini di Mondovì ha ufficialmente una nuova sede. Nei giorni scorsi, infatti, il Comune monregalese ha risposto positivamente alla richiesta avanzata lo scorso 4 dicembre dalla stessa fanfara, già utilizzatrice di alcuni magazzini comunali posti al piano seminterrato dei "Passionisti", relativa alla concessione in comodato dei locali vuoti dell'edificio denominato "ex scuole di San Quintino", nell'omonima frazione comunale, al fine di trasferirvi il materiale e istituirvi la sala prove.

La concessione in comodato ha una validità decennale, medesima formula utilizzata nei confronti dell'associazione "La Ghenga", che continuerà a occupare la restante porzione dell'edificio di San Quintino (canone annuo: 1500 euro) e a utilizzarla come spazio di aggregazione per i residenti della frazione, dal momento che rappresenta l'unico punto di ritrovo per l'organizzazione della festa patronale, del carnevale e di numerosi altri momenti d'incontro.