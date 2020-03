Nuova illuminazione pubblica a Caramagna Piemonte

A Caramagna Piemonte sono partiti i lavori tanto attesi della riqualificazione degli impianti di illuminazione pubblica comunale, sia delle frazioni che del concentrico.

Il progetto è stato in gran parte finanziato dalla Regione Piemonte, bando POR FESR 2014/2020 per un totale di 256.000 euro e un cofinanziamento del Comune di Caramagna di 64000. Un secondo lotto è poi stato finanziato dal ministero degli interni per un contributo di 50.000 euro.

Dichiarano dall'amministrazione: "Presto vedremo il nostro paese con una nuova luce, e soprattutto meno costosa in quanto questo intervento farà risparmiare alle casse comunali decine di migliaia di euro in bolletta. Già con i primi interventi nel paese (Strada carmagnola e incrocio st.Reale, Via san Sebastiano con i vicoli, Piazzale Cimitero, incrocio st.Reale) si vede un migliore illuminamento che è concentrato sulla sede stradale che viene illuminata in maniera uniforme e omogenea grazie alla tecnologia a led. I lavori dovrebbero terminare entro il mese maggio".