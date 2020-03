Telecamere di "Striscia la Notizia" a Pamparato: la val Casotto approda su Canale 5 (VIDEO)

Pamparato protagonista in tv: è accaduto nella serata di venerdì 6 marzo 2020, quando "Striscia la Notizia", tg satirico in onda su Canale 5, ha trasmesso un servizio dell'inviato Davide Rampello nel quale, in soli tre minuti, sono state raccontate la storia e le principali tradizioni del paese.

"Pamparato - ha esordito Rampello -, si trova in val Casotto, a 65 chilometri da Cuneo. Possiede un ponte romano e anche il nome della località deriva dal latino, indicando la preparazione del pane. Del resto, a queste latitudini abbondano grano, segale e meliga, cibi preziosi per tutta la popolazione residente lungo l'alta via del sale, la cosiddetta Roa Marenca".

Dopo un rapido excursus sul castello reale dei Savoia, antico monastero certosino divenuto residenza di caccia di Vittorio Emanuele II e teatro di vicende diplomatiche e intrecci amorosi, l'inviato si è concentrato sulle tradizioni tipiche dell'area, a cominciare dall'artigianato del legno, che annovera tra le sue fila interpreti locali che "accarezzano le vene dei ceppi con gli strumenti più adatti".