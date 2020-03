Auguri a tutte le donne dal Caffè Letterario di Bra con il libro “Storie della buonanotte per bambine ribelli”

Sono state protagoniste di libri, poesie e opere d’arte. Stiamo parlando delle donne, simbolo di forza e indipendenza. A più di un secolo dalla prima celebrazione dell’8 marzo, era il 1909, questa festa è sempre attuale e merita di essere ricordata nel migliore dei modi.

Le donne, oltre ad ispirare poeti ed artisti, nel corso di un secolo hanno ottenuto diverse conquiste, anche se la strada è ancora lunga. É possibile superare discriminazioni e violenze che le vede ancora vittime, solo ricordando le gesta di alcune anime femminili che hanno compiuto imprese impensabili sia nella vita quotidiana che nello sport.

Per onorare al meglio questa giornata, il Caffè Letterario di Bra propone la lettura di “Storie della buonanotte per bambine ribelli. 100 vite di donne straordinarie”. Il volume è una fonte d’ispirazione per le più piccole e un promemoria per chi è già grande. Un libro di fiabe non comune, dove ad essere protagonisti non sono le principesse ed i principi delle fiabe, ma cento donne che con la loro storia hanno cambiato il mondo e i modi di pensare, donne vere e inarrestabili, che hanno lottato contro i pregiudizi e gli stereotipi di genere per affermare la propria personalità.

Un progetto ambizioso colorato di rosa, con illustrazioni create ad hoc, che lasciano il segno. C’è Elisabetta I, la “regina vergine”, che ha governato sul regno più potente del suo tempo senza aver mai bisogno di un uomo accanto; c’è Serena Williams, la tennista che ha asfaltato tutti i record. E poi ci sono astronaute, pittrici, scrittrici e scienziate, tutte voci che, a loro modo e nella propria arte, hanno contribuito a rendere il mondo migliore, oltre a far capire che, per ottenere una cosa, bisogna volerla e lottare a fondo.

Che voi siate grandi o piccini, bambini o bambine, potete sognare leggendo le avventure di queste guerriere che si sono realizzate, prendendo a morsi la vita, ridendo in faccia alla paura e scegliendo la via più complessa e faticosa. “ Soprattutto non temere i momenti difficili, il meglio viene da lì” (Rita Levi Montalcini).

Attenzione, però: quello di Francesca Cavallo ed Elena Favilli non è un libro di puro e semplice femminismo, in cui la figura della donna viene innalzata in una sorta di (auto)celebrazione fine a se stessa, è un racconto di generosità, di impegno, dedicato a tutte coloro che hanno sogni nel cassetto. Pagine che invitano a rischiare, senza il timore di essere in disaccordo con le idee degli altri, senza timore di essere una voce fuori dal coro o di andare controcorrente, perché sognare in grande può portare a grandi successi.