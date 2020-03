Covid-19: misure restrittive in 5 province del Piemonte. Ma il Cuneese rimane fuori dalla "zona rossa" [Video]

Erano pressapoco le due e un quarto quando il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, si è presentato in una atipica conferenza stampa per esporre i provvedimenti intrapresi dal governo atti a contenere ulteriormente il contagio da coronavirus.

Bollando come "inaccettabile" la fuga di notizie di ieri sera, Conte ha successivamente confermato le misure restrittive, valide fino al prossimo 3 aprile, per un'ampia area del nord italia, fino a spingersi nelle Marche. La Lombardia nella sua interezza e le province di Asti, Parma, Piacenza, Rimini, Reggio-Emilia, Modena, Pesaro e Urbino, Venezia, Padova, Treviso, Alessandria, Verbano-Cusio-Ossola, Novara e Vercelli dovranno infatti osservare misure ancora più stringenti.

"All'interno di questi territori - ha sottolineato Conte - ci si potrà muovere solo per comprovate esigenze lavorative, situazioni di emergenza o di necessità. Le forze di sicurezza e di polizia saranno legittimate a fermare i cittadini e a chiedere spiegazione dello spostamento. Vi sarà il vincolo di evitare ogni spostamento in entrata e in uscita da questi territori, anche all'interno di questi ultimi".

Inoltre i soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre, maggiore di 37.5 gradi centigradi sono fortemente raccomandati di rimanere presso il proprio domicilio, limitare al massimo i contatti sociali e contattare il proprio medico curante, a prescindere dalla positività o negatività al coronavirus. I soggetti in quarantena avranno il divieto assoluto di muoversi dalla propria abitazione. Sono sospesi gli eventi, le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina in luoghi pubblici e privati. Saranno consentiti solo gli eventi sportivi a cui partecipano atleti professionisti o d icategorie assolute che partecipano ai giochi olimpici, manifestazioni nazionali e internazionali, ma o a porte chiuse o all'aperto senza presenza di pubblico. Sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonchè eventi in luogo pubblico, privato, manifestaizoni a carattere ludico, culturale, sportivo, religioso, fieristico.

Serrande chiuse anche per cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, scommesse, discoteche, musei, istituti e luoghi di cultura. Confermata anche ovviamente la sospensione per le attività didattiche, salvo le università telematiche. Divieto infine per le cerimonie civili, religiose e funebri.

E' consentita l'apertura dei luoghi di culto solo nel rispetto delle misure atte ad evitare assembramenti di persone. Bar e ristoranti potranno essere aperti solo dalle 6 alle 18, con obbligo a carico del gestore di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza sicurezza interpersonale di almeno un metro.

