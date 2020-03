Frontale tra auto e furgoncino a Barge: cinque persone coinvolte nel sinistro

Incidente stradale, poco fa, a Barge, lungo la strada provinciale numero 27, nel tratto compreso tra la rotonda di viale Stazione e il confine con il territorio di Bagnolo Piemonte.

Un’auto - una Fiat Tipo - e un furgoncino - un Fiat Fiorino - si sono scontrati frontalmente, proprio nei pressi dell’incrocio con via Fiorita, la strada che porta al distaccamento dei Vigili del fuoco.

Sul posto l’automedica e due ambulanze di base dell’emergenza sanitaria, giunte rispettivamente da Paesana e Barge, i Vigili del fuoco e i Carabinieri

Cinque le persone coinvolte nel sinistro. Quattro si trovavano a bordo dell'auto, una era alla guida del furgoncino. Di queste, quattro sono state trasportate al Santissima Annunziata di Savigliano in codice verde, di bassa gravità.

Il traffico lungo la SP27, nota per l'appunto come Via Bagnolo, ha subito qualche rallentamento. La dinamica è al vaglio dei militari dell'Arma.

In mattinata, i Vigili del fuoco erano già intervenuti – sempre a Barge – in via Bessone (zona Crocera), per l’incendio di due rimorchi agricoli. Usciti alle ore 7, i pompieri – intervenuti con due “Aps” – hanno estinto le fiamme e messo in sicurezza l’area del rogo in una novantina di minuti.