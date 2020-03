Mondovì: annullate le celebrazioni di oggi e domani per Jean François Torelli

Le celebrazioni ecclesiastiche in memoria di Jean François Torelli, in particolare il Santo Rosario in programma alle 20 di stasera e i funerali di domani pomeriggio, sono state annullate.

A darne notizia sono stati Sabine e Pierre, i genitori del giovane monregalese deceduto in seguito a un grave incidente d'auto verificatosi lunedì 2 marzo 2020 sulla strada provinciale 37, sul territorio comunale di Villanova Mondovì.

Come si legge in alcuni post pubblicati su Facebook dagli amici del ragazzo e della sua famiglia, si tratta di una decisione figlia delle "nuove normative riguardanti il contenimento del Coronavirus, in ottemperanza al decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020, articolo 2 lettera V".