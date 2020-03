La solidarietà arriva anche sulle piste da sci di Crissolo: si raccolgono fondi per “Un sogno per Carlo”

Quando la solidarietà arriva anche in alta quota…

Sulle piste di Crissolo, meta di centinaia di sciatori che prediligono le discese al cospetto del Monviso, l’“Aquila nera”, locale ristoro della famiglia Genre all’arrivo della seggiovia biposto, ha aderito a “Un sogno per Carlo”.

Si tratta dell’iniziativa solidale per aiutare Carlo Ghietti, saluzzese affetto dalla paraparesi spastica ereditaria di tipo 11, malattia neurodegenerativa caratterizzata principalmente dalla progressiva perdita d’uso degli arti inferiori.

La paraparesi spastica ereditaria di tipo 11 è classificata come malattia rara e al momento non esiste una cura, se non terapie che ne rallentano il decorso.

La sperimentazione del Miglustat, medicinale già usato nella cura di altre malattie, è già stato sperimentato dall’ospedale “Fondazione Stella Maris” di Pisa su dieci pazienti, tra cui anche Carlo Ghietti.

Le terapie sperimentali, però, hanno costi elevati.

Ed ecco quindi che a Saluzzo è nata la gara di solidarietà “Un sogno per Carlo”, con una trentina di esercizi commerciali che vi hanno aderito.

Come si dona? In base all’importo di spesa totale, il cliente decide di aggiungere un contributo, che sarà a sua volta corrisposto anche dal titolare dell’esercizio.

In altri termini: fino a una spesa di 3 euro il cliente aggiunge 50 centesimi (lo stesso farà il negoziante, con un contributo di 1 euro); dai 3 ai 10 l’aggiunta sarà pari a 1 euro (2 euro il contributo totale), oltre ai 10 euro si aggiungono 2 euro (4 contributo totale).

L’iniziativa è valida ancora per tutta la giornata odierna (8 marzo).