Ceva, il sindaco si mette in isolamento volontario: è stato a contatto con Cirio, positivo al Coronavirus

"Onde evitare allarmismi e informazioni errate, aggiorno tutti sulla situazione. Sono venuto a conoscenza in data odierna della positività al Covid-19 del presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio. Valutato che in data 4 marzo 2020 ho sostenuto un incontro con lui e il ministro dell'Interno presso il Viminale, in via precauzionale e per un doveroso senso di responsabilità ho deciso, in accordo con i sanitari, di mettermi, insieme alla mia famiglia, in isolamento volontario, direttamente presso la mia abitazione. Attualmente sto bene e mi attengo scrupolosamente alle procedure ministeriali previste".

Così Vincenzo Bezzone, sindaco di Ceva, ha informato la popolazione della propria quarantena volontaria.

"Resto in contatto quotidiano con i sanitari e mi sottoporrò a tutte le verifiche del caso - ha aggiunto il primo cittadino -. Ringrazio medici ed infermieri per la mole di lavoro che stanno sostenendo. L'attività istituzionale continuerà anche senza la mia presenza fisica presso il palazzo comunale. Potrò interagire con funzionari, collaboratori e cittadini tramite le odierne tecnologie. Un caro saluto a tutti e una raccomandazione ad attenervi, per quanto possibile, alle prescrizioni previste nell'ordinanza ministeriale".

Nel frattempo, il gruppo d'opposizione consiliare, per bocca del consigliere Fabio Mottinelli, ha rivolto al sindaco i propri auguri "affinché si risolva tutto per il meglio", aggiungendo che "abbiamo dato la nostra disponibilità a collaborare con il primo cittadino e con tutta la maggioranza per qualsiasi attività dovesse rendersi necessaria in questi giorni d'emergenza nazionale".