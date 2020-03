Con il presidente Cirio sono 4 i positivi nel territorio dell’Asl Cn2: 3 in isolamento domiciliare, 1 a Cuneo in via precauzionale

Con la positività annunciata dal presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio poche ore fa, i casi positivi alla ricerca del Coronavirus nel territorio dell'Asl Cn2 sono ad oggi 4 e la situazione è sotto controllo da parte dell’organizzazione sanitaria.

I tre soggetti positivi, tenuti in isolamento domiciliare fiduciario presso la loro abitazione, seguiti dai servizi sanitari dell’Asl Cn2, sono stabili e asintomatici o con sintomi di scarsa importanza clinica.

La persona ricoverata in via precauzionale presso il reparto di Malattie Infettive di Cuneo, continua ad essere in discrete condizioni generali.

Continua l’analisi dei contatti avuti dai casi positivi e le persone a rischio saranno invitate all’isolamento domiciliare fiduciario con esecuzione di test per la ricerca del coronavirus se previsto dai protocolli internazionali e nazionali.

Altri test eseguiti sono risultati negativi.

In generale, si stanno seguendo accuratamente i protocolli ministeriali e regionali.

La diffusione del contagio si può evitare

E’ importante non recarsi negli ambulatori e nei punti di erogazioni dei servizi sanitari, ma di telefonare preventivamente al proprio medico per richiedere un consiglio, salvo urgenze.

E’ essenziale riferire con completezza le informazioni circa i contatti e i soggiorni potenzialmente a rischio.

Occorre inoltre seguire attentamente le regole igieniche emanate dal ministero e precedentemente diffuse:

lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;

evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute e comunque evitare abbracci, strette di mano e contatti fisici diretti con ogni persona;

igiene respiratoria (starnutire o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);

mantenere in ogni contatto sociale una distanza interpersonale di almeno un metro;

evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, anche durante l’attività sportiva;

non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;

coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;

non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;

pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;

si raccomanda alle persone anziane o affette da patologie croniche di evitare di uscire dalla propria abitazione se non per urgenze; se l’uscita fosse effettivamente urgente, evitare luoghi affollati e contatti stretti con altre persone.