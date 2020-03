Coronavirus: rinviati a Mondovì gli spettacoli teatrali di Enzo Decaro e Marco Paolini

La stagione teatrale di Mondovì, così come quelle di numerose altre realtà italiane, subisce una battuta d'arresto: colpa del Coronavirus, che sta paralizzando l'intero Belpaese in termini di eventi, manifestazioni e non solo.

Come annunciato dall'amministrazione comunale, nel rispetto delle disposizioni del decreto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri emanato nella giornata di mercoledì 4 marzo 2020, "non potendo consentire, per il numero di abbonamenti e biglietti singoli venduti, il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, gli ultimi due spettacoli della rassegna in programma al teatro 'Baretti' sono rinviati".

Slittano dunque a data da destinarsi "Filofilò", di e con Marco Paolini (originariamente in programma in doppia data il 15 e il 16 marzo), e "Non è vero ma ci credo" con Enzo Decaro (pianificato inizialmente per il 26 marzo).

"I due spettacoli - aggiungono - verranno riprogrammati al termine dell'emergenza sanitaria da COVID-19. Certi della vostra comprensione, si comunica che si sta provvedendo attivamente all'organizzazione di attività nei prossimi mesi, in attesa che le circostanze evolvano favorevolmente".