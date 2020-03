Emergenza Coronavirus, Bra fa il punto sul nuovo decreto. L'appello del sindaco: "Collaborazione e responsabilità"

Relativamente all'emergenza Coronavirus, il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha firmato in giornata odierna (domenica 8 marzo 2020) un nuovo DPCM, in corso di pubblicazione. In applicazione delle prescrizioni contenute all'articolo 2 (“Misure per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del virus Covid-19”) e relativamente alle strutture comunali, da oggi e fino al 3 aprile compreso saranno chiusi al pubblico i musei e la biblioteca civica.



Il sindaco di Bra Gianni Fogliato invita la cittadinanza al rispetto delle norme indicate dal Governo, evitando assembramenti o comportamenti potenzialmente dannosi. “Sono i giorni della responsabilità, della collaborazione e consapevolezza. E' importante il rispetto scrupoloso delle indicazioni volte a contenere la diffusione del virus: ringrazio i braidesi, le diverse realtà cittadine, il personale comunale, il volontariato civico, gli enti e le istituzioni per la collaborazione. Il mio grazie va anche al personale sanitario per il grande e prezioso lavoro quotidianamente svolto. La nostra Amministrazione continua a seguire con attenzione l'evolversi della situazione (questa mattina si è svolto un incontro che ha coinvolto amministratori e dirigenza per l'applicazione delle disposizioni del nuovo decreto, ndr), in un continuo confronto con gli enti interessati e nella scrupolosa applicazione delle direttive del Governo”.



Per prevenire il contagio e limitare il rischio di diffusione del Coronavirus è fondamentale la collaborazione e l’impegno di tutti a osservare alcune norme igieniche. Si ribadisce quindi l'importanza delle misure di prevenzione previste dall'ultimo Dpcm:

Lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani.

Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute.

Evitare abbracci e strette di mano.

Mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro.

Igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie).

Evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva.

Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani.

Coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce.

Non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico.

Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol.

Usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate.