Anche in Fondazione Fossano Musica stop alle lezioni

Considerata l’evoluzione dell’epidemia da Covid-19, la Fondazione Fossano Musica ha deciso di spospendere le lezioni fino al 15 marzo prossimo, salvo ulteriori disposizioni.

"Si tratta di una decisione sofferta, ma ci sembra un atto di responsabilità contribuire a limitare i contatti tra le persone. Stiamo comunque lavorando per trovare una formula che consenta di recuperare tutte le lezioni senza danneggiare né i docenti né gli studenti e le loro famiglie" spiega il direttore della FFM Gianpiero Brignone.

L'elevata qualità didattica della FFM fa sì che gli insegnanti provengano da tutto il Piemonte e dalla Lombardia e, in ogni caso, alcuni di essi saranno impossibilitati a raggiungere Fossano per le lezioni.

"L’invito che facciamo agli studenti è di esercitarsi il più possibile in questa settimana e di attenersi alle disposizioni vigenti per fare in modo che questa emergenza cessi nel minor tempo possibile" ha aggiungo il direttore Brignone. Seguiranno pertanto nei prossimi giorni indicazioni sull'eventuale recupero delle lezioni.