“#Demografia: che ne sarà di noi?”: a Savigliano una serata con l’epidemiologo Giuseppe Costa

L’appuntamento di febbraio della Scuola di Politica dell’Associazione Benecomune purtroppo ha subito un rinvio a seguito delle note indicazioni precauzionali che hanno limitato lo svolgimento di eventi pubblici nella scorsa settimana.

L’incontro sulla Povertà con Paolo Ramonda, responsabile generale dell’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII, è stato rinviato probabilmente ad aprile. È in corso di definizione la serata, appena sarà confermata la data verrà data comunicazione.

Intanto, confidando in un ritorno alla normalità, arriva il primo appuntamento di marzo, con una serata dedicata al cruciale tema dell’evoluzione demografica con il professor Giuseppe Costa.

La concomitanza con il tempo che stiamo vivendo offre una opportunità straordinaria di confrontarsi con un epidemiologo di grande esperienza, con un intervento incentrato sulla salute della popolazione di fronte alle sfide demografiche e tecnologiche.

Una riflessione di sicuro interesse perché troppo spesso la demografia è sottovalutata dalla politica, mentre dovrebbe essere al centro delle scelte fondamentali a partire dagli strumenti del welfare. Nel contempo però l’occasione anche per porre le tante domande che questo 2020 sta suscitando in ognuno di noi.

Costa è professore ordinario di Sanità Pubblica all’Università di Torino, già presidente dell’Associazione italiana di Epidemiologia, coordinatore della commissione solidarietà nazionale e internazionale equità dell’accesso alle cure dell’Ordine dei Medici di Torino, autore di centinaia di pubblicazioni nazionali e internazionali sulle diseguaglianze di salute e sulla valutazione di impatto delle politiche sanitarie e non sanitarie sulla salute.

L’appuntamento è quindi per venerdì 13 marzo 2020 alle ore 21, sempre nel salone della Pieve al primo piano di piazzetta Pieve 8, con il professor Costa, per l’incontro “#Demografia: che ne sarà di noi?” che come di consueto è aperto a tutta la cittadinanza ed è trasmesso in diretta Facebook sulla pagina dell’associazione Benecomune.

Per ogni altra informazione è visitabile il sito www.benecomune.info.