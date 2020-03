In arrivo da domani (martedì 10 marzo) alta pressione e tempo primaverile

Veloce perturbazione oggi, poi da domani aumento della pressione e bel tempo per tutta la settimana con temperature in aumento. Solo sulle Alpi saranno possibili ancora precipitazioni. Situazione del weekend ancora incerta.

Cielo Nuvoloso su pianure settentrionali, molto nuvoloso o coperto su Alpi, Liguria e Piemonte meridionale. Piogge di una certa intensità su Liguria centrale e tra alta Langa e alessandrino. Nevicate anche moderate sui crinali alpini di Valle d’Aosta, torinese e VCO. Migliora in serata a partire da nord. Temperature massime in calo e comprese tra 10 e 13 °C.

Cielo in prevalenza poco nuvoloso, più copertura sulle Alpi dove non si escludono deboli piogge anche a quote medio-alte, in particolare domani e venerdì. Temperature minime in calo domani mattina, con valori anche localmente sotto lo 0 e locali brinate/gelate al mattino, poi risaliranno gradualmente fino a venerdì e saranno comprese tra 7 e 10 °C. Massime in risalita già da domani e con valori che toccheranno diffusamente i 20/22 °C a metà settimana.