Mondovì investe nella cultura: c'è l'ok per l'acquisto di libri per 73mila euro

Il Comune di Mondovì ha deciso di investire nella cultura: c'è il via libera dell'amministrazione alla fornitura di libri e altro materiale audiovisivo destinati a incrementare le raccolte della biblioteca civica di Mondovì e di quelle dei Comuni convenzionati al sistema bibliotecario monregalese, nonché per accrescere il totale dei libri per la prima infanzia, nell'ambito delle attività inserite nel progetto "Nati per leggere Piemonte".