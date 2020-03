A processo con l’accusa di maltrattamenti per violenze fisiche e verbali nei confronti della moglie

Il matrimonio era durato due anni esatti, dal 2016 al 2018. Ma già da subito non poteva fare nulla senza il marito: “Non potevo frequentare le amiche, non potevo uscire da sola”.

Aggressioni verbali quotidiane e anche liti violente, per motivi futili: “Avevo fatto la spesa in un supermercato diverso, mi ha insultata e presa a schiaffi”. Presa a schiaffi anche perché era andata al lavoro indossando una gonna “un po’ trasparente” o per avergli taciuto le confidenze ricevute da un’amica al telefono.

Era stata anche costretta a cambiare più volte il cellulare. Motivo? Sempre i sospetti da parte di lui: “Una volta avevo ordinato una cosa per corrispondenza ed ero stata contattata dal fattorino sul cellulare. Lui si lui era ingelosito e me lo spaccò a calci.”

Fino all’ultimo episodio di violenza risalente al dicembre 2017, quando il marito l’avrebbe presa a pugni procurandole una lesione al labbro e ferite ai polsi, tenuti stretti dall’uomo mentre la picchiava.

A processo con l’accusa di maltrattamenti in famiglia è un giovane italiano che all’epoca dei fatti risiedeva con l’ex moglie nel Saviglianese.

La testimonianza in tribunale nei giorni scorsi della ventitreenne che aveva deciso di denunciare il compagno quando, dopo essere stata licenziata, i due erano stati costretti a tornare a vivere dai rispettivi genitori: “Facevo la segretaria, lo mantenevo perché lui era disoccupato. Voleva fare il parrucchiere ma non aveva il titolo per farlo e non accettava nessun altro lavoro. In due anni avrà lavorato in tutto 15 giorni. Ai miei genitori non era mai piaciuto”, ha continuato la giovane, che sta divorziando dal marito. “Per questo ho sempre cercato di nascondere quello accadeva a casa. Mia madre mi chiedeva se lui mi picchiava, ma ho sempre negato, fino a quando ero tornata a vivere con loro”.

Il processo è stato rinviato al 23 giugno per il proseguimento dell’istruttoria.