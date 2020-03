Per cause in via di accertamento ieri sera, domenica 8 marzo, un'auto con a bordo 5 giovani è uscita fuori strada e si è incendiata sulla provinciale per Carrù in frazione Molini di Trinità.

L'incidente si è verificato poco dopo le 23.

All'arrivo dei soccorsi i 5 ragazzi erano già fuori dall'auto.

Sul posto tre ambulanze dell'emergenza sanitaria, i vigili del fuoco di Mondovì, e due pattuglie dei carabinieri per i rilievi.