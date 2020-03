Era al centro della bufala sulla quarantena da Coronavirus a Paesana: ora sporge denuncia

Dopo la “fake-news” dilagata a Paesana nella giornata di venerdì scorso, di cui abbiamo dato ampiamente notizia, circa la presenza in paese di una persona in quarantena, dopo “esser stata a contatto a Milano con dei contagiati al Coronavirus”, arriva la denuncia alle autorità competenti.

In seguito all’articolo di Targatocn, siamo stati contattati dall’avvocato Fabio Gottero, che assiste la persona (di cui continuiamo ad omettere nome e cognome) al centro di quel messaggio vocale dove veniva additata come “da evitare”.

“Il mio cliente – ci scrive il legale – ha sporto, nella giornata di sabato (7 marzo: ndr), regolare denuncia penale presso le competenti autorità affinché venga individuato l'autore del messaggio WhatsApp gravemente lesivo della sua reputazione e del suo onore.

Si riserva ogni azione, anche di natura risarcitoria, in ogni sede”.

"E' venuto a fare la quarantena qua a Paesana, ora gira come se niente fosse, senza mascherina, stringe la mano a tutti, gira nei bar. Di conseguenza, se lo vedete, cercate di evitarlo" veniva detto nel "vocale" di WhatsApp, poi diventato virale.

Una vicenda che l’avvocato definisce come “increscioso fatto di cronaca, da voi descritto puntualmente in articolo il 6 marzo”, parlando di una “indiscriminata diffusione a mezzo WhatsApp di espressioni diffamatorie d'inaudita gravità nei confronti del mio assistito, oltremodo idonee a procurare allarme nella collettività in relazione all'attuale epidemia di Covid 19”.

“La presente comunicazione a mezzo stampa – conclude l’avvocato Gottero – viene effettuata nel rispetto dell’attività d'indagine ed al fine della piena tutela del mio cliente”.