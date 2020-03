Bra, dal Comune vademecum grafico con le norme igieniche per contenere i contagi

Di fronte al prolungarsi dell’emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del Covid-19 diventa essenziale che la popolazione rispetti le misure di prevenzione igienico sanitarie contenute nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri pubblicato il 4 marzo e ribadite nel Dpcm firmato ieri da Giuseppe Conte.



In merito, il Comune di Bra nei giorni scorsi ha predisposto un vademecum grafico con le principali norme da adottare per contrastare l’epidemia, che – oltre a essere esposto negli uffici comunali – deve essere affisso presso le attività economiche cittadine aperte al pubblico, affinché tutti possano esserne informati.



I titolari di attività commerciali o artigianali che fossero ancora sprovvisti del documento potranno scaricarlo in forma Pdf a fondo articolo oppure dal sito internet del Comune (homepage di www.comune.bra.cn.it, sezione “In evidenza”), oppure ritirarlo già stampato presso l’ufficio Relazioni con il Pubblico a Palazzo comunale (via Barbacana 6, secondo piano) o richiederlo alle relative associazioni di categoria.