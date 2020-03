Come le abitudini sessuali dei giovani sono cambiate negli ultimi 20 anni, l’esempio dei torinesi

In realtà non dovrebbe essere una sorpresa, ma molti dei nostri atteggiamenti nei confronti del sesso sono cambiati drasticamente nel corso degli anni. Mentre ci sono ancora diversi atti sessuali di cui molte persone non si sentono a proprio agio nel discuterne, secondo molti studi oggi gli adolescenti eterosessuali e la nuova generazione di adulti appaiono significativamente più aperti alla sperimentazione sessuale rispetto a 20 anni fa. Per questo motivo, i ricercatori ritengono che sia davvero il momento aggiornare gli attuali programmi di educazione sessuale e rendere i giovani più consapevoli anche e soprattutto dal punto di vista della prevenzione e dei sani comportamenti da assumere nei confronti di questa salutare pratica che è il sesso.

Questa evoluzione coinvolge davvero tutti gli stati, l’Italia non ne è esente e – nonostante le differenze topiche registrate nelle diverse regioni e capoluoghi – la sessualità è sempre più sdoganata, anche nei limiti che essa può comportare. Fa riflettere una notizia lanciata dal sito Subito.it inerente a come stiano cambiando le preferenze nell’intimità soprattutto nelle grandi città come Torino e di come le donne rispondano al cambiamento in maniera più decisa e al passo rispetto agli uomini.

Sempre meno tabù nel sesso

Vaginale, orale e anale sono probabilmente i tre atti sessuali più comuni che vengono in mente quando si pensa al sesso. Ma fino a qualche anno fa ammettere anche solo di averlo pensato rasentava una sorta di stigma sociale. Oggi le cose sono cambiate e - poiché sempre più persone provano il sesso anale - anche il numero di persone che pratica con una certa regolarità tutte e tre le cose è aumentato. Recentemente, un uomo su quattro e una donna su cinque affermano di aver praticato tutte e tre le tipologie di atto nell'ultimo anno. L'aumento maggiore è stato riscontrato tra gli adolescenti di età compresa tra 16 e 19 anni.

Sebbene ci sia stato un calo del rapporto vaginale, i ricercatori affermano che orale e anale non lo stanno "sostituendo" in alcun modo. Invece, le due pratiche si stanno "unendo" come integrazione alle normali pratiche che le coppie eterosessuali fanno solo durante il sesso adesso.

Anche Internet ha dato il suo contributo nell’apertura verso il sesso

La vita dei cittadini 4.0 ormai è molto frenetica, sempre meno persone risultano impegnate in una relazione stabile e duratura. Le retorica, che tanto retorica non è, del precariato professionale si ripercuote sempre più nelle vite sentimentali dei giovani in cui ad una non-prospettiva stabile lavorativa ed economica fanno corrispondere una mancanza di occasioni sentimentali stazionarie.

Ma il sesso – si sa – è un'esigenza, esattamente come il bere, il mangiare ed il dormire, quindi come far fronte a ciò? Grazie alla tecnologia. Sempre più portali di incontri occasionali stanno prendendo piede sui vari portali e questi contano numeri di iscritti da capogiro. Leader indiscusso è Tinder, la dating app nata appositamente per favorire gli incontri tra persone in un limite territoriale di poche decine di chilometri, il take away del sesso. Ma a primeggiare sul mercato sono anche siti di incontri tradizionali. Non mancano i portali in cui trovare annunci specifici di accompagnatori e accompagnatrici per una sera come per una settimana.

Come internet ha inciso sul far cadere diversi tabù

Proprio per la sempre più dilagante scelta di preferire rapporti occasionali ad una relazione stabile soprattutto nelle grandi città come Torino, ha convogliato i giovani nella direzione del far cadere tutti i tabù pregressi derivanti dalla morale del passato instillata nelle loro menti dalle generazioni che li hanno preceduti. Un conto è praticare del sesso con una persona a cui sei legato e a cui cerchi di mostrare il lato migliore di te, il più pudico, il più pulito, un conto è prendere l’attività sessuale come un gioco da condurre con un compagno/a del momento, adescato a tale scopo, senza ulteriori implicazioni. Un atteggiamento di apertura questo, che poi si ripercuoterà anche nelle relazioni stabili, grazie al fatto che si sono rotti degli schemi, abbassate delle barriere.

La sempre più crescente importanza dell’educazione sessuale

Mentre è bello che più persone si sentano a proprio agio nell'esplorare la propria sessualità, è anche importante essere informati su cosa significhi essere sicuri e rispettosi dei confini sia di te che del partner. I cambiamenti nelle pratiche erotiche, soprattutto nelle grandi metropoli e capoluoghi come Torino, che troviamo coerenti con l'ampliamento di altri aspetti dell'esperienza sessuale dei giovani, e che forse non sorprendono dato il contesto sociale in rapido cambiamento e il numero sempre crescente di influenze sul comportamento sessuale, devono accompagnarsi ad una formazione adeguata. È importante tenersi aggiornati con le tendenze degli stili di vita sessuali per aiutare i giovani a salvaguardare la propria salute e migliorare il proprio benessere.

Adolescenti e giovani adulti hanno una comprensione molto più ampia di ciò che significa sesso. Insegnare agli adolescenti il ​​sesso orale, il sesso anale e altre forme di espressione sessuale come il sexting, è estremamente importante per loro per costruire una base per avere vite sessuali sicure e sane e identità sessuali nell'età adulta. Più parliamo con adolescenti di sesso alle loro condizioni, più è probabile che facciano domande quando hanno bisogno di aiuto.

