Dipendenti Nuxe Boves trasferiti a Milano, salta incontro perchè i vertici sono in "zona rossa": permane lo sciopero oggi e domani

Slitta l’incontro con la Nuxe di in programma per oggi, lunedì 9 marzo presso la sede della Cisl di Cuneo. L’azienda, che si occupa di cosmesi e farmaceutica, ha comunicato nei giorni scorsi la volontà di trasferire la sede amministrativa del gruppo (12 dipendenti) a Milano.



Oggi è previsto il primo di 15 giorni di blocco delle attività previste unitariamente dai sindacati Filcams, Fisascat e Uiltucs per il mese di marzo. L’iniziativa si sarebbe dovuta affiancare all’incontro di oggi pomeriggio presso la sede del sindacato in via Cascina Colombaro. Ma, siccome i vertici (francesi) sarebbero dovuti arrivare in Granda da Milano, dove è presente lo studio legale del gruppo. Si è scelto di posticipare l’incontro a venerdì 13 marzo in videoconferenza viste le restrizioni ministeriali sulla zona del milanese.



Permangono comunque le iniziative sindacali. Il blocco delle attività è in corso oggi e continuerà nella giornata di domani.

La vertenza è seguita da Ivan Infante (Filcams), Antonino Aloisio (Fisascat) e Fabio Bove (Uiltucs). Nella giornata di oggi i lavoratori insieme alle segreterie hanno appeso cartelli di dissenso nei pressi dei cancelli d ello stabilimento bovesano di via Cuneo.