Intesa-Ubi Banca, l’offerta di scambio depositata alla Consob: "Ecco i nostri impegni per la Granda"

"Cuneese al centro dell’attenzione della banca" con una "nuova direzione regionale", alla guida di 300-400 filiali, "guidata da management Ubi e con mantenimento di personale Ubi"; poi "la costituzione di un Consiglio del Territorio e di una Impact Bank leader con sede a Cuneo", "il raddoppio degli interventi di sostenibilità e sostegno sociale previsti da Ubi; la stipula di nuovi accordi a beneficio delle comunità locali; l’assunzione di 2.500 giovani di cui oltre la metà nei territori core di Ubi, tra cui Cuneo; la valorizzazione del brand Ubi; 10 miliardi di euro di ulteriori erogazioni di credito all’anno nel triennio 2021-2023 con benefici pro-quota per il territorio della provincia di Cuneo, e nessuna riduzione di credito concesso ai clienti comuni".



Sono queste – secondo una nota appena diffusa – le misure che Intesa Sanpaolo si impegna a riservare al territorio della Granda con l’offerta pubblica di scambio sulle azioni Ubi Banca annunciata nelle scorse settimane e ora formalizzata nel documento che l’istituto torinese ha depositato alla Consob lo scorso 6 marzo.



Il documento – fa sapere Intesa, in queste ore pesantemente penalizzata dalla giornata di riapertura della Borsa dopo il Dpcm sull’emergenza Coronavirus (mentre scriviamo il titolo perde oltre l’8,45%, contro il -10,07% di Ubi) – "conferma i progetti per la fusione con Ubi Banca e la valorizzazione dei territori, con ricadute importanti sul fronte del credito, dell’occupazione, del sociale e della sostenibilità".