iorestoacasa: Gruppo Monviso Immobiliare sceglie con responsabilità

Intendiamo comunicare alla clientela quelle che saranno le linee guida adottate dalla rete delle nostre agenzie nei prossimi giorni. Dopo una lunga riflessione sull'attuale situazione che vede il nostro Paese, e al momento in particolare il nord Italia, coinvolto nella lotta a contenere la diffusione del Covid-19, abbiamo deciso di predisporre la chiusura al pubblico delle nostre filiali per i prossimi 15 giorni.



La nostra professione ci porta a contatto con un numero di persone provenienti da tutto il Piemonte e le regioni attigue, che può variare da 120 a 200 al giorno, tra gli accessi spontanei ai nostri punti vendita e appuntamenti su tutto il territorio. Analizzando questi numeri, e rapportandoci con i dati emanati nelle ultime ore, non possiamo non mettere in atto delle scelte in via precauzionale, che vadano a tutelare la popolazione dei territori di cui ci sentiamo fortemente parte e nei quali creiamo rete, le famiglie con cui entriamo in contatto giornalmente, e le persone che ci circondano e fanno parte della nostra vita lavorativa e personale. Crediamo fortemente nel sensibilizzare il nostro personale alla cautela e all'attenzione, per fare la nostra parte in un momento così difficile.



Il titolare Luca Buffa espone le motivazioni in questo video:



A fronte di questa scelta, non lasceremo da soli i nostri clienti e non diminuiremo la nostra operatività. Abbiamo deciso di sfruttare al meglio la tecnologia, utilizzando al massimo gli strumenti che ci permetteranno di lavorare dall'interno delle nostre abitazioni attraverso smart working, con il consueto orario 9/20. Gli appuntamenti presi sono confermati, e per ogni incontro con i nostri clienti verranno adottate le misure di precauzione ufficiali: nessun contatto fisico, distanza di sicurezza di almeno un metro. Siamo disponibili agli incontri in agenzia o in altri luoghi che ci verranno richiesti, se gli stessi rispetteranno le linee guida.Ci auguriamo che questa decisione sia compresa e condivisa.Consci di questo momento difficile che ci vede tutti in prima linea nella responsabilità civile ed etica individuale di assumere comportamenti adeguati alla situazione, siamo certi che altre attività locali ci seguiranno in questa iniziativa. Siamo consapevoli che le azioni che tutti compiremo nei prossimi giorni saranno fondamentali per sconfiggere un nemico più grande di noi e per questo noi vogliamo fare la nostra parte.Continuate a seguire le nostre pagine per rimanere aggiornati.#Andràtuttobene #iorestoacasa #facciamolanostraparte