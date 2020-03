Serralunga d’Alba, la Fondazione Mirafiore sospende ogni attività sino al 3 aprile

"Faremo tutto il possibile per recuperare gli appuntamenti annullati". E’ l’impegno della Fondazione Mirafiore di Serralunga d’Alba, che in ragione alle disposizioni contenute nel Dpcm 8 marzo 2020 ha provveduto a sospendere tutte le sue attività fino al prossimo 3 aprile.



In programma nell’agenda 2019/2020 dei "Laboratori di Resistenza Permanente" sono stati quindi annullati gli incontri con Telmo Pievani (14 marzo), Andrea Vico (15 marzo), Alberto Cirio (21 marzo), Michela Murgia e Chiara Tagliaferri (22 marzo) e Milena Bertolini (27 marzo).



"Seguiranno aggiornamenti sulla programmazione di aprile – si comunica in una nota –, nel rispetto delle direttive delle autorità competenti e nell'intento di garantire sempre, prima di tutto, la sicurezza e la salute del pubblico, degli autori ospiti e dello staff della Fondazione e di Fontanafredda che ci ospita".