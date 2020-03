“M’illumino di meno” con Egea ad Alba, Fossano e Savigliano

Anche quest’anno Egea ha aderito a “M’illumino di meno”, la Giornata del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili lanciata 15 anni fa da Caterpillar e Radio2 come occasione di approfondimento e condivisione, ma anche di promozione di comportamenti e buone pratiche per limitare l’impatto sull’ambiente.

In collaborazione con il Comune di Savigliano, Egea attraverso la propria partecipata “Ardea energia” ha posticipato l’accensione dei fari di piazza Santa Rosa e dei lampioni di Piazza del Popolo alle 20 di venerdì 6 marzo; è inoltre stata ridotta del 30 per cento l’illuminazione delle principali aree verdi cittadine. A Fossano, sempre in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, sono state simbolicamente spente le luci che illuminano il Castello degli Acaja, e il Bastione dalle ore 18,45 alle ore 19,45.

Ad Alba nella sede centrale del Gruppo, in corso Nino Bixio è stata spenta l’illuminazione per l’intera notte, mentre, in collaborazione con l’Amministrazione comunale alle 18,30, si è provveduto allo spegnimento simbolico delle luci delle torri di Piazza Risorgimento. Dalle ore 16 alle ore 18 di venerdì 6 marzo, sotto i portici di Piazza Risorgimento Egea ha collaborato con l’Assessorato all’Ambiente nell’allestimento di un infopoint ambientale dedicato alla sostenibilità in cui, accanto a gadget “green” e a lampadine a basso consumo, sono stati distribuiti ai cittadini utili consigli su come risparmiare energia.

Tema specifico di quest’edizione di “M’illumino di meno” è stato l’invito ad aumentare gli alberi, le piante, il verde intorno a noi, piantando alberi, ravvivando giardini, curando i nostri balconi. Un’attenzione che Egea continua a mettere al centro del progetto di educazione ambientale che coinvolgerà i bambini delle scuole elementari della città. L’iniziativa, giunta alla quarta edizione, sarà riproposta, quest’anno, in chiave rivista e rimodulata considerata la prolungata chiusura delle scuole di questi giorni, ma continuerà a fare dei circa mille giovani studenti coinvolti i protagonisti di un territorio più accogliente, più pulito, più verde.

Nello specifico il percorso di educazione ambientale proporrà iniziative di sensibilizzazione non solo sul risparmio energetico e gli stili di vita sostenibili, ma anche sull’importanza dell’incremento e del rispetto del verde per salvare il pianeta. A dare il via sarà, appena possibile, la piantumazione di due alberi nel giardino di una scuola elementare albese o comunque in una zona verde frequentata dai bambini. Si tratta di un carpino e una betulla, gli alberi del “Bosco dei desideri” allestito in Piazza Michele Ferrero dal Gruppo Egea durante le natalizie “Notti della Natività” 2019 e donati al Comune dalla multiutility nel gennaio scorso. Numerose altre attività coinvolgeranno i bambini nella salvaguardia e nel potenziamento del verde pubblico, fino ad arrivare alla grande festa finale che si terrà, presumibilmente, il 28 maggio 2020.