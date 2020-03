Vitel tonné, tajarin, bagna caöda, e bunet: il Bar Gino di Paesana prende tutti per la gola

Dopo l’esperimento della domenica di carnevale, il Bar Gino di Piazza Vittorio Veneto tornerà “in campo” domenica 15 marzo prossima, per proporre alla sua affezionata e numerosa clientela un menù interamente a base di piatti della tradizione piemontese che profuma anche di tentativo di lento ritorno alla normalità.

Il menù messo a punto dalla titolare di uno dei locali che per gentilezza e prezzi va davvero per la maggiore, in paese, prevede vitello tonnato “ëd ‘na volta”, tajarin al ragù, bagna caöda con verdure cotte e crude e bunet.

Il pranzo verrà servito al prezzo di 20 euro.